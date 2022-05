Adolescente suspeito de envolvimento na morte de idoso em lotérica é encontrado morto em Campina Grande

O corpo de um adolescente de 17 anos foi encontrado nesta quinta-feira (12), em um terreno no bairro Itararé, em Campina Grande, na Paraíba. O adolescente é suspeito de envolvimento na morte de um idoso em uma casa lotérica, na cidade de Fagundes, na Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, a Divisão de Homicídios de Campina Grande, localizou o corpo do adolescente após investigações e intensas buscas em vários terrenos do bairro. O corpo estava enterrado em uma cova rosa.

O caso aconteceu no dia 04 de maio. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento do estabelecimento. Marcos Antônio Dantas foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto a casa Lotérica.

O primeiro suspeito foi preso na quinta-feira (5), um dia após o crime. Ele é suspeito de ajudar na fuga de assaltantes. Em troca, ele receberia parte da quantia que seria roubada. Já o segundo suspeito foi preso na última quarta-feira (11), dentro da casa do pai, escondido na laje da residência.

O terceiro envolvido no crime teria sido assassinado como uma espécie de disciplina e queima de arquivo, devido a repercussão da morte do idoso.

