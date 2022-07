Adriano Galdino diz que prefere perder vaga de vice na chapa de João Azevêdo do que romper com Efraim Filho

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, disse que prefer perder a vaga de vice-governador na chapa de João Azevêdo do que romper com Efraim Filho no apoio dado ao pré-candidato a senador. O discurso acalorado foi feito durante o aniversário e lançamento da pré-candidatura a deputado federal de Murilo Galdino.

“Para mim, ser vice-governador e abandonar um compromisso que eu tinha com Efraim, eu prefiro perder a vaga de vice, mas segurar a minha palavra e a minha honra. Se a condição para Adriano ser vice é não cumprir com a palavra empenhada, é não cumprir com o compromisso assumido, eu prefiro perder a vaga de vice. Mas eu fico com a minha consciência, fico com a minha honra, fico com a minha palavra dada e vou seguir até o fim com nosso Efraim para fazê-lo senador pela Paraíba e para os paraibanos”, declarou Adriano Galdino, conforme apurou o ClickPB.

Lisonjeado com o apoio, Efraim Filho deu um beijo no rosto do presidente da Assembleia Legislativa em forma de agradecimento.

Na manhã de hoje, o Republicanos se reuniu com João Azevêdo e indicou os nomes de Wilson Filho e do ex-senador Raimundo Lira para a vaga de vice na chapa do governador, segundo declararam Adriano Galdino e Hugo Motta na chegada ao evento de Murilo. Galdino disse que a reunião foi satisfatória e Hugo a classificou como esclarecedora.

ClickPB