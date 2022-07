Adriano Galdino retira nome da lista de indicados a vice de João Azevedo para não romper com Efraim Filho: “interesse em ser vice nessa condição”

O deputado Adriano Galdino (Republicanos), retirou o seu nome da lista de candidatos a um espaço na chapa do governador João Azevedo (PSB). Ele explicou que a primeira condição para o Republicanos ter o direito de indicar o vice, seria apoiar o senador indicado pelo governador. “Eu externei que não teria interesse e tirei meu nome da lista de vice, pois não tenho interesse em ser vice nessa condição”, disse.

Ele declarou ainda que sempre deu apoio total e foi fiel ao governador. “Queremos ser tratados com o mesmo respeito e atenção que tratamos o governo”, reclamou.

Ele explicou que a cúpula do Republicanos se reuniu com João Azevedo e indicou os nomes de Wilson Filho e Raimundo Lira. Ele retirou seu nome para não romper com Efrain Filho, pré-candidato ao Senado.

Ele lamentou a postura do governador já que tanto a população quanto a classe política já tinham como certo que ele seria o vice. “Nesses 90 dias que visitei a Paraíba, o povo sempre me cumprimentou como vice. Isso é fruto do trabalho politico que eu faço. A população vê em mim um defensor dela, eles acreditavam que comigo como vice, essa interlocução melhoraria muito”, relatou.

clickpb