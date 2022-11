Adriano Galdino revela que Hugo Motta pode ser indicado a ministério no governo Lula

O deputado estadual reeleito Adriano Galdino (Republicanos), revelou em entrevista à imprensa nesta segunda-feira (7), que o deputado federal e presidente estadual do Republicanos, Hugo Motta (Republicanos), poderá ser indicado para algum ministério no governo do presidente eleito Lula (PT), caso o Republicanos passe a fazer parte da base do petista.

Adriano afirmou que a possibilidade foi levantada pelo presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. Ainda segundo Galdino, a conversa sobre o tema se deu em uma visita de Marcos à sua residência, em Cabedelo. “Eu recebi o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, na minha residência em Ponta de Campina e, ele me falava que o Republicanos teria uma ministro a partir de 2023”, disse.

“Se a gente fechar acordo, nós vamos indicar o ministro e esse ministro será Hugo Motta. Foi assim que ele falou, o presidente nacional do Republicanos”, detalhou.

Integrante do chamado “centrão”, Hugo Motta votou favorável a algumas pautas polêmicas no governo Bolsonaro (PL), a exemplo do texto-base do Projeto de Lei 591/21, do Poder Executivo, que autorizava a privatização dos Correios. Motta foi o único deputado paraibano que votou a favor da privatização da estatal.

A ascensão de Motta a um ministério no governo Lula, beneficiaria o seu primeiro suplente na Câmara Federal, o deputado estadual Raniery Paulino (Republicanos).

