Advogado do PSOL aguarda decisão do STF e espera que Nilvan, Eliza e Walber sejam indiciados criminalmente por atos em Brasília

O Ministro Alexandre Moraes pode decidir a qualquer momento sobre os pedidos de prisão para os paraibanos Nilvan Ferreira, Eliza Virginia e Walber Virgolino. A prisão seria em consequência de uma representação criminal que PSOL protocolou no STF.

O advogado do PSOL da Paraíba, Olímpio Rocha, disse que a expectativa do partido é que ele acate o parecer e essas pessoas sejam indiciadas criminalmente. O partido alega que eles estariam incitando a violência dos atos terroristas ocorrido no último dia 8 de janeiro, em Brasília.

A representação pedia a avaliação a decretação de prisão preventiva contra os três. quanto ao seu envolvimento no núcleo de executores materiais dos atos criminosos. Moraes é o relator do Inquérito 4781, que investiga os atos antidemocráticos no Brasil.

De acordo com um parecer anterior assinado pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico “os elementos de informação (…) demonstram que Walber, Nilvan e Eliza veicularam, por meio das redes sociais, imagens dos invasores das sedes do STF e do CN. Além disso, os (…) representados postaram mensagens que exaltaram os atos criminosos (…) no dia 08/01″.

