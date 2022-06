Aesa emite aviso meteorológico com previsão de chuvas no Agreste e Brejo

Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa) emitiu, na manhã desta sexta-feira (3), um novo aviso meteorológico, desta vez para as cidades localizadas no Agreste e Brejo. A intensidade da chuva esperada nessas regiões deve variar entre fraca e moderada e as precipitações devem ocorrer até às 20h.

Também há previsão de chuvas, só que de menor intensidade, para o Litoral. Cariri, Sertão e Alto Sertão. “Permanece a condição de instabilidade. Temos um deslocamento contínuo de nuvens de chuvas vindas do oceano Atlântico em direção a costa leste da Paraíba. A presença desse sistema meteorológico deverá induzir, nas próximas horas, chuvas localizadas de intensidade que pode variar de fraca a moderada no setor leste, principalmente em áreas das regiões do Agreste e Brejo. Nas demais regiões do Estado se mantém a previsão de chuvas localizadas”, explicou a meteorologista Marle Bandeira, no Aviso Meteorológico emitido pela Aesa.

Também há previsão de baixas temperaturas, principalmente no Cariri e Brejo, onde os termômetros devem chegar aos 18 ºC e 19 ºC, respectivamente. Esses números devem ser registrados durante a madrugada. As máximas esperadas nessas regiões são 29 ºC e 25 ºC , respectivamente. A previsão completa está disponível no site aesa.pb.gov.br .

Açudes – Dos 135 reservatórios monitorados pelo Governo do Estado, 17 estão sangrando, entre eles: Gramame-Mamuaba, no Conde; Santa Rosa, em Brejo do Cruz; e Pitombeira, em Mamanguape. Outros setenta reservatórios têm mais de 25% da capacidade, 26 têm menos de 25% da capacidade e 22 estão em situação crítica com menos de 5% da capacidade. A lista completa também está disponível no site da Aesa.

