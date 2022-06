AESA prevê queda de temperatura no interior da Paraíba

Dezessete graus Celsius. Esta é a temperatura mínima prevista para as cidades localizadas no Cariri na madrugada de sexta-feira (10). A previsão feita pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa) também espera que os termômetros cheguem aos 18 graus nos municípios do Brejo. Já a temperatura mínima no Litoral será 22 graus.

Os termômetros devem continuar baixando gradativamente até o mês de agosto, quando são registradas as menores temperaturas na Paraíba. “Elas geralmente ocorrem no Cariri, Curimataú e Sertão, regiões que possuem uma amplitude térmica bastante elevada, ou seja, uma variação grande da temperatura. No Cariri, por exemplo, podemos ter registros de 12 graus durante a madrugada e 30 graus no começo da tarde” explicou a meteorologista Carmem Becker.

Com a tendência de maior concentração de nuvens de chuva neste mês de junho no Litoral e Agreste, a previsão é de que a máxima fique em torno dos 30 graus. “É esperada uma temperatura mais amena, em torno de 2 graus abaixo das registradas no mês abril. No Brejo a máxima deve ficar em torno dos 27 graus”, destacou Carmem.

Chuvas – Entre a tarde desta quinta-feira (9) e a manhã de sexta-feira (10) a previsão é de céu nublado com chuvas a qualquer hora no Litoral, Brejo e Agreste. No Sertão e Alto Sertão, céu parcialmente nublado e poderão ocorrer chuvas pontuais.

Açudes – Dos 135 reservatórios monitorados pelo Governo do Estado, 17 estão sangrando, entre eles: Gramame-Mamuaba, no Conde; Santa Rosa, em Brejo do Cruz; e Pitombeira, em Mamanguape. Outros 71 reservatórios têm mais de 25% da capacidade, 26 têm menos de 25% da capacidade e 21 estão em situação crítica com menos de 5% da capacidade. A lista completa também está disponível no site aesa.pb.gov.br .

