AGENDA INTENSA: Raniery Paulino visita feira em Guarabira e realiza Pit-Stop em Pirpirituba

O candidato a deputado federal Raniery Paulino (REP) realizou, neste domingo (28), um grande Pit-stop em Pirpirituba. Paulino esteve ao lado do candidato a deputado estadual, Tião Gomes. Na ocasião, Raniery apresentou suas propostas para a Câmara e conversou com a população do município.

“Motivo de muita alegria realizar esse ato na cidade tão importante para o nosso estado. Só tenho a agradecer o apoio que tenho recebido no brejo paraibano e isso demonstra o desejo da população de ter um representante brejeiro na câmara. Vamos fazer a diferença em Brasília e acreditamos que esse projeto irá gerar grandes oportunidades aos paraibanos”, destacou Raniery.

EM GUARABIRA:

E ainda nesse domingo (28), Raniery iniciou seu dia fazendo visita na Feira do Acari, em Guarabira. Ao lado de Renato Meireles, o candidato a deputado federal pelo republicanos voltou a defender importantes ações para o povo de Guarabira.

“Nesta visita, fiquei muito satisfeito, muito bom sentir o que a população está querendo, sempre que posso venho aqui. Tive a oportunidade de escutar o anseio dos feirantes e da população. Gostaria de agradecer minha equipe e todos aqueles que estão ao nosso lado nesse projeto para Brasília”, pontuou Raniery .

