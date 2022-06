Agente de endemias acusado de assassinato em Dona Inês, tem prisão decretada pela polícia

Após a notícia de um assassinato ocorrido na noite da sexta-feira 27.05.22 na cidade de Dona Inês- PB, a Polícia Civil da Paraíba, através do Núcleo de Investigação da 21 Delegacia Seccional – Solânea, em rápido procedimento investigativo, elucidou as circunstâncias do crime e de imediato solicitou a prisão do investigado a Justiça.

A Polícia concluiu que o investigado *GERALDO FLOR DOS SANTOS, conhecido como DUDA*, matou a vítima de por motivo fútil, desferindo golpes de faca na presença de vários populares, fato registrado por circuito de câmeras das proximidades.

O fato revoltou a população da cidade e a partir de hoje, 07.06.22, data em que a Comarca de Belém-PB expediu mandado de prisão, o investigado passou a ser considerado foragido da Justiça, pois em várias diligências realizadas pela Polícia Civil, o mesmo não foi localizado.









Por estratégia de defesa, GERALDO FLOR havia se apresentado a delegacia acompanhado de advogado e não mais foi localizado, mesmo nos endereços fornecidos a autoridade policial.

Quem souber do paradeiro do mesmo, pode ajudar informando pelo disque denúncia 197.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...