Agora é oficia! Ramon Menezes homologa sua candidatura a deputado estadual

O vereador Ramon Menezes (MDB) teve sua candidatura a deputado estadual homologada na última sexta-feira (5), durante convenção do MDB – Movimento Democrático Brasileiro – realizada no Clube Cabo Branco em João Pessoa, junto aos partidos aliados.

Ramon é o mais jovem parlamentar da Casa Osório de Aquino, e tem mostrado um trabalho contínuo desde a sua eleição, onde teve uma votação expressiva na cidade de Guarabira, sendo o mais votado da oposição e o 4º (quarto) na colocação geral.

Agora o jovem vereador abraça um novo desafio. A pedido do Presidente do MDB na Paraíba, o senador e candidato ao governo do estado Veneziano Vital, Ramon Menezes colocou seu nome à disposição e inicia sua caminhada rumo a assembleia legislativa, apostando no diálogo, na boa política pautada em propostas, e com o apoio expressivo da juventude.

“Será uma extensão de tudo aquilo que já venho fazendo na Câmara Municipal de Guarabira, com uma dimensão maior, a nível estadual, mas o compromisso será o mesmo, com o povo, é a vez da juventude, é a vez de uma política nova, pelo povo e para o povo”, disse Ramon Menezes.

Ramon Menezes tem 28 anos, é engenheiro civil, e está em seu primeiro mandato como vereador na cidade de Guarabira-PB, onde tem se destacado pela incansável atuação e pelo protagonismo em diversas ações. O mesmo tem usado as redes sociais como ferramenta importante de prestação de contas do seu trabalho na câmara municipal.

Assessoria

