Um agricultor da cidade de Serra da Raiz, região metropolitana de Guarabira, Agreste paraibano, se surpreendeu com o tamanho da mandioca (macaxeira) que colheu no seu roçado. O tubérculo, medindo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros)impressiona pelo tamanho.

O agricultor até posou pra fotografia ao lado do tubérculo pra mostrar a dimensão do tamanho. O terreno onde seu Vanildo colheu a macaxeira fica no sítio Suspiro, próximo à barragem.

