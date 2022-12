Alagoinha deve gastar quase R$ 1 milhão com shows em ‘Festa de Natal’

O município de Alagoinha, no brejo do estado, já gastou mais de R$ 500 mil com as atrações da ‘Festa de Natal’ que será realizada no centro da cidade entre os dias 22 e 25 de dezembro. Conforme apurou o ClickPB, a prefeitura anunciou em novembro uma espécie de ‘festival’ com 10 atrações. Até o momento, cinco foram contratadas e já somam R$ 560 mil. No entanto o valor da festa poderá atingir quase R$ 1 milhão com todos os dez shows musicais.

Com o lema ‘O Maior Natal da Paraíba’ o evento contará com os shows de Taty Girl, Calcinha Preta, Joyce Tayná, Filipe Santos, Jonas Esticado, Sâmya Maia, Limão com Mel, Michele Andrade, Ronny Peruano e Fernanda Brum. Segundo dados disponíveis no Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB), a gestão da prefeita Maria de Zé Roberto (PSDB) já contratou as bandas Limão com Mel (R$ 150 mil), Jonas Esticado (R$ 160 mil), Joyce Tayná (R$ 45 mil), Michele Andrade (R$ 75 mil) e a cantora gospel Fernanda Brum (R$ 130 mil), somando R$ 560 mil.

Este valor deverá ter um acréscimo de cerca de 365 mil reais, considerando apenas a média de preços cobrada por Calcinha Preta (R$ 170 mil), Taty Girl (R$ 120 mil) e Sâmya Maia (R$ 75 mil) para shows em prefeituras da Paraíba neste período de fim de ano. Com isso, o valor do evento promovido pela prefeitura municipal de Alagoinha pode chegar a R$ 925 mil, sem ser incluídos os valores das atrações Filipe Santos e Ronny Peruano.

Os gastos, vale lembrar, são referentes apenas aos shows sem estrutura de palco (som, luz).

No início do mês, a prefeitura gastou R$ 115 mil com as contratações de Marlus Viana, ex- Calcinha Preta, e Luan Estilizado. Os shows custaram, respectivamente, R$ 45 mil e 70 mil ao erário público. Também ocorreu a apresentação de Brunno Soares, por R$ 12 mil. A reportagem acrescentou o valor, já pago, aos R$ 925 mil que devem ser gastos com a festa de Natal, com isso os gastos apenas com atrações musicais podem chegar a R$ 1.052.000

Confira detalhes das contratações já realizadas, com valor total de R$ 687 mil:

Confira o banner do evento, publicado nas redes sociais da prefeitura:

Conteúdo postado no instagram da prefeitura de Alagoinha:

Fonte: ClickPB