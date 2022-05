Alagoinha: Residência é invadida por criminosos

Às 21h desta quarta-feira (5), na Zona Rural de Alagoinha-PB. Uma residência foi invadida por criminosos. De acordo com as informações da Polícia Militar, por volta das 00h40, a guarnição da cidade de Alagoinha foi solicitada, através do linha direta, para comparecer ao Sítio Quitéria onde por volta das 21h uma residência havia sido invadida por alguns elementos armados com arma de fogo e subtraído uma quantia de aproximadamente R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), 01 (um) celular de marca Samsung e 02 (dois) cartões bancários.

Imediatamente, a guarnição do destacamento foi ao local e manteve contato com o proprietário da residência o qual relatou que os meliantes teriam atirado nas portas antes de entrar na casa.

A vítima afirma ainda que seus familiares conseguiram fugir pela porta dos fundos. Após o roubo, os acusados fugiram do local em uma motocicleta. Foram realizadas diligências no intuito de localizar e prender algum suspeito, no entanto, até o momento ninguém foi preso.

Diante do fato ter ocorrido horas antes da solicitação, a vítimafoi orientada a registrar o fato em uma delegacia de polícia civil.

