Além da estética: conheça benefícios do botox para a saúde

O botox se popularizou nas clínicas de estéticapor benefícios como diminuir rugas e marcas de expressão. No entanto, os usos da toxina botulínica vão além do apelo antienvelhecimento.

A substância é indicada para o tratamento da enxaqueca e de doenças como microcefalia e paraplegia, pois tem a capacidade de impedir as contrações musculares.

Outro uso do botox é evitar a sudorese excessiva e, para tanto, as aplicações ocorrem nos pés, nas mãos e nas axilas. “Dependendo do caso, eventualmente, a sudorese excessiva pode causar constrangimento e cheiros desagradáveis, os pacientes se beneficiam das propriedades do botox em casos mais sérios de sudorese”, afirma a dermatologista Sabrina Negro.

As pessoas que sofrem com o bruxismo também podem receber aplicação de botox no músculo masseter. “Nesses casos, a toxina afina o rosto em que tem essa região hipertrofiada, o que resulta em menos dores e desconfortos”, explica Sabrina.

Contraindicação

A toxina botulínica é uma substância produzida pela bactéria Clostridium botulinum e seu uso deve ser feito apenas sob indicação médica, com uma avaliação completa da saúde do paciente e dos riscos relacionados.

A médica destaca que o procedimento não é recomendado para gestantes, pessoas que apresentam alguma alergia aos componentes presentes ou portadores de Miastenia gravis, uma doença autoimune que pode atingir os músculos do corpo.

METRÓPOLES

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...