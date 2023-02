Alerta de chuvas intensas é emitido pelo Inmet para mais de 70 cidades da PB; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo potencial de chuvas intensas para 73 cidades da Paraíba. O aviso vale até 10h da sexta-feira (17). Há previsão de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora e 50 milímetros por dia e também ventos intensos entre 40 e 60 quilômetros por hora. Existe baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Caso haja algum problema, o órgão orienta que as pessoas entrem em contato com a Defesa Civil, por meio do número 199, e com o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193.

Cidades em alerta de perigo potencial de chuvas intensas

Água Branca

Aguiar

Aparecida

Belém do Brejo do Cruz

Bernardino Batista

Boa Ventura

Bom Jesus

Bom Sucesso

Bonito de Santa Fé

Brejo do Cruz

Brejo dos Santos

Cachoeira dos Índios

Cajazeiras

Cajazeirinhas

Carrapateira

Catingueira

Catolé do Rocha

Conceição

Condado

Coremas

Curral Velho

Diamante

Emas

Ibiara

Igaracy

Imaculada

Itaporanga

Jericó

Joca Claudino

Juru

Lagoa

Lastro

Malta

Manaíra

Marizópolis

Mato Grosso

Monte Horebe

Nazarezinho

Nova Olinda

Olho d’Água

Patos

Paulista

Pedra Branca

Piancó

Poço Dantas

Poço de José de Moura

Pombal

Princesa Isabel

Riacho dos Cavalos

Santa Cruz

Santa Helena

Santa Inês

Santana de Mangueira

Santana dos Garrotes

Santa Teresinha

São Bentinho

São Bento

São Domingos

São Francisco

São João do Rio do Peixe

São José da Lagoa Tapada

São José de Caiana

São José de Espinharas

São José de Piranhas

São José de Princesa

São José do Brejo do Cruz

Serra Grande

Sousa

Tavares

Triunfo

Uiraúna

Vieirópolis

Vista Serrana

G1

