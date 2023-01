Alok desembarca em João Pessoa para show gratuito, no Bloco Muriçocas de Miramar

DJ dispensou cachê e desce a Avenida Epitácio Pessoa no dia 15 de fevereiro, ao lado de outros grandes artistas

Considerado um dos latino-americanos mais influentes do mundo, por sua abrangência nos negócios, arte e ações sociais pela lista anual da Bloomberg Línea, Alok é um dos brasileiros mais escutados no mundo e soma mais de 25 milhões de ouvintes mensais no Spotify e cinco bilhões de streams no geral. Sucesso global, ele desembarca em João Pessoa para show gratuito no bloco Muriçocas do Miramar, tradicional pré-carnaval da capital paraibana.

Membro da Academia do Grammy Latino, a premiação mais importante de música latina, Alok é considerado o quarto maior DJ do mundo, segundo revista inglesa DJ MAG, referência da música eletrônica. Para além dos sucessos musicais, o artista se destaca por seus investimentos, que o levaram a prestigiosa lista ‘’30 Under 30’’ da revista Forbes, que destaca os empreendedores, criadores e game-changers de até 30 anos que revolucionam os negócios e transformam o mundo de forma brilhante.

Em João Pessoa, Alok integra o Bloco Muriçocas do Miramar, que desce a Avenida Epitácio Pessoa no dia 15 de fevereiro, ao lado de outros grandes artistas. Nesta apresentação, o DJ goiano não cobrou cachê e vai, ele mesmo, arcar com todos os custos, como trio, pessoal e logística. “Será um presente para João Pessoa, como forma de agradecimento por todo carinho que a cidade sempre teve comigo”, afirmou Alok.

Solidariedade – Sempre aliado a ações filantrópicas e causas sociais, Alok é o artista que mais fez doações no ano de 2022, chegando a doar mais de R$3,4 milhões, aponta o ranking Monitor de Doações. O DJ é fundador do Instituto Alok com atuação no Brasil, África e Índia trabalhando com crescimento pessoal e transformação social por meio do acesso à formação, à tecnologia e ao crédito para empreender e trabalhar, direito à alimentação com riqueza nutricional e produção sustentável, oportunidades de inclusão, desenvolvimento humano e proteção da natureza e apoio a comunidades indígenas. Na Paraíba, também realizou doações para o Hospital da FAp em Campina Grande, em sua última apresentação na cidade.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram