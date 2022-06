Música eletrônica será o gênero musical principal da festa junina em Bananeiras neste domingo (19). O Dj Alok comandará o evento que faz parte de uma turnê do artista pelo Nordeste, que conta também com dois shows em Campina Grande, no dia 22, no Parque do Povo; e no dia 25, na festa Soul João.

Também haverão shows shows de Ranniery Gomes, Diogenes e Felipe Alcântara. O evento acontece em uma nova estrutura, no Estádio Governador Clóvis Bezerra, popularmente conhecido como ‘O Bezerrão’.

