Alpargatas abre processo seletivo com vagas de estágio na Paraíba; confira inscrições

O Programa de Estágio 2023 da Alpargatas está com inscrições abertas até o dia 18 de setembro. São cerca de 40 vagas divididas entre a sede da empresa, em São Paulo, e as fábricas situadas na Paraíba, Pernambuco e Minas Gerais.

Para se candidatar, o estudante deve ter previsão de conclusão do curso de nível superior entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024. As inscrições podem ser feitas na página da Alpargatas na plataforma 99 Jobs. O processo seletivo é 100% on-line.

“Eu sou um entusiasta do nosso Programa de Estagiário porque é uma oportunidade ímpar de identificar novos talentos e trazer frescor para nosso ambiente profissional. Os jovens que chegam aqui com brilho nos olhos e vontade de aprender acabam inspirando os profissionais que aqui já estão na construção do amanhã”, diz José Roberto Daniello, VP Global de People da Alpargatas. “É uma oportunidade ímpar de vivenciar a rotina e participar do modelo de negócio de uma multinacional brasileira que tem mais de 100 anos de história e atua para ser cada vez mais global, digital, inovadora e sustentável”, explica o executivo.

Experiência

Na trilha de desenvolvimento das habilidades do estagiário, são praticadas ações que contribuem para alavancar habilidades que apoiem o estagiário em sua rotina, além de promover a troca de aprendizagem entre todos os colaboradores do grupo.

Os universitários selecionados terão, ainda, a vivência em metodologias ágeis, através de uma maratona para estimular a criatividade e inovação. Ao final desta experiência, os estagiários apresentarão seus projetos para a liderança da empresa.

Estágio nas fábricas

As oportunidades de estágio nas fábricas da Alpargatas em Campina Grande (PB), Santa Rita (PB), Carpina (PE) e Montes Claros (MG) são para as seguintes áreas: Engenharia Industrial, Produção, Laboratório/Qualidade, Manutenção, Segurança/Saúde/Meio Ambiente, Centro de Distribuição, Controladoria, Gestão de Pessoas, e Planejamento e Programação de Produção.

