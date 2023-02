ALPB aprova criação das Frentes em Defesa do Cariri, dos Direitos do ciclista e das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) contará com a instalação de três novas Frentes Parlamentares na 20ª Legislatura. O deputado estadual Michel Henrique apresentou requerimentos solicitando a instalação da Frente Parlamentar do Desenvolvimento do Cariri Paraibano, da Frente Parlamentar em Defesa do Ciclismo e do Apoio ao Ciclista da Paraíba e da Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Neuroatípica.

De acordo com o deputado Michel Henrique, a Frente Parlamentar do Desenvolvimento do Cariri pretende ouvir a população da região com o intuito de ouvir as demandas da população, além de buscar debater com especialistas o uso das águas do Rio São Francisco que chegaram ao Cariri. “Queremos desenvolver as potencialidades do Cariri, desde os seus potenciais turísticos, passando pela economia, através da caprinocultura e, sobretudo, a respeito da água do Rio São Francisco, com o intuito de gerar emprego e renda”, explicou o deputado.

Na Frente Parlamentar em Defesa do Ciclismo e do Apoio ao Ciclista da Paraíba, o deputado destacou a importância de incentivar a prática esportiva através do ciclismo, assim como, defender os direitos do ciclista. “Vamos atuar na questão da mobilidade com o intuito de desafogar o trânsito através da instalação de ciclovias. Queremos tirar os carros da rua incentivando o ciclismo como meio de transporte”, argumentou Michel Henrique.

O deputado explicou ainda que a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa Neuroatípica abordará o Transtorno do Espectro Autista e a hiperatividade de forma abrangente ouvindo especialistas e com a população, promovendo sessões especiais e audiências públicas. “Apresentaremos ideias com o objetivo de melhorar a vida dessas pessoas”, resumiu o deputado.

