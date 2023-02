ALPB vai debater PCCR da Polícia Militar e Porto de Águas Profundas no Vale do Mamanguape

A Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) irá discutir o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da Polícia Militar (PMPB). Na sessão desta terça-feira (28), os deputados também defenderam a realização de debate sobre o Porto de Águas Profundas para o Vale do Mamanguape. As solicitações foram feitas pelos deputados Sargento Neto e Eduardo Carneiro, respectivamente.

Além da construção e implementação do PCCR da PMPB, o deputado Sargento Neto deseja estender o debate também para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado. No texto do Requerimento 10/2023, o parlamentar ressalta que ao longo das últimas décadas, a Polícia Militar e os Bombeiros Militares têm avançado em termos estruturais, nas logísticas operacionais e aparelhamento tático. No entanto, segundo o deputado, existe a necessidade de discutir a condição do policial como cidadão na corporação.

A realização de um debate sobre o Porto de Águas profundas para o Vale do Mamanguape, especificamente na cidade de Mataraca foi a pauta defendida pelo deputado Eduardo Carneiro, através do Requerimento 440/2023.

Para o deputado, é preciso construir estratégias e mobilizar órgãos como o Governo do Estado, prefeitos de municípios da região, assim como, presidentes das Câmaras Municipais e deputados federais, com o objetivo de efetivar a construção do referido porto. “A construção do porto de águas profundas irá alavancar a economia do Estado da Paraíba, além da geração de emprego e renda para a região”, afirmou Eduardo Carneiro.

FRENTE PARLAMENTAR

O deputado Gilbertinho solicitou a criação e instalação da Frente Parlamentar em Defesa do Sertão Paraibano com o intuito de debater demandas oriundas da região, a exemplo da questão da água, agricultura e seca. “Estamos aguardando a publicação pela Secretaria Legislativa, para propormos a realização de audiências públicas e, assim, dar início aos debates sobre a temática”, frisou o deputado Gilbertinho.

