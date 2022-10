Aluno atira e fere três estudantes em escola pública no Ceará

Um aluno com uma arma atirou em três estudantes de uma escola estadual em Sobral, no Ceará, nesta quarta-feira (5). Ao menos três pessoas foram feridas, segundo a polícia.

Os tiros foram disparados na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no Bairro Sumaré, em Sobral.

Segundo a Santa Casa de Sobral, dois adolescentes foram baleados na cabeça; um deles está em estado grave, e outro está estável. O terceiro foi baleado na perna.

O atirador e as vítimas estudavam na mesma sala de aula.

Aluno sendo socorrido após ser baleado por colega em escola de Sobral, no interior do Ceará. — Foto: Arquivo pessoal

Bullying motivou disparos

Segundo o comandante do Raio (grupo especial da Polícia Militar do Ceará), o atirador alegou à polícia que sofria bullying, e por esse motivo ele atirou contra os três colegas na escola.

“Prontamente as equipes do Raio conseguiram realizar a prisão do aluno na residência dele, com a pistola utilizada no crime”, disse o policial.

Policiais capturaram o aluno que disparou contra três colegas em escola de Sobral — Foto: Reprodução

G1