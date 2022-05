Alunos de escola estadual em Pirpirituba denunciam professor faltoso

A Denúncia foi feita por alunos do ensino médio que estão preocupados, pois no final do ano farão as provas do Enem, porta de entrada para a universidade. Na denúncia eles dizem que o professor Antiógenes que também é vereador na cidade de Pirituba a dois meses não da aula. Nossa reportagem procurou diretores da escola e da Regional de Ensino, além do professor.

A Denúncia foi feita no programa Manhã de Noticias, desta quarta-feira (25).









