Ambulância do programa Coração Paraibano chega ao Hospital Regional de Guarabira

Guarabira e Região foram contempladas com uma ambulância do programa CORAÇÃO PARAIBANO lançado nesta sexta-feira (10) pelo governador João Azevedo, e que já está em funcionamento em toda Paraíba. O programa atende diretamente a pessoas com necessidades cardiológicas.

Hospital Regional de Guarabira recebeu na noite desta sexta-feira uma ambulância equipada para fazer a remoção de pacientes que precisem ser atendidos por especialistas no hospital Metropolitano, base desse projeto.

O coordenador dos transportes do Estado da Paraíba, Felipe Haque, disse que o veículo ficará no complexo do HRG à disposição de pacientes.

Nós conversamos com ele, com a diretora da UPA Thaísa Cardeal e com Polyana Torres diretora do Hospital Regional de Guarabira. Veja:

