Ambulância do SAMU de Lagoa de Dentro bate em animal solto na rodovia

A ambulância do SAMU do município de Lagoa de Dentro, no agreste Paraibano, se envolveu em um acidente neste domingo (19) à noite.

A referida ambulância voltava de uma ocorrência no hospital regional de Guarabira, quando em um trecho da rodovia colidiu com um animal solto na pista.

De acordo com informações de populares, ninguém se feriu, mas parte do veículo foi destruído.

