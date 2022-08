Amidi emite nota de repúdio a Pedro Cunha Lima e cobra retratação: “jornalistas são fundamentais para a democracia”

A Associação de Mídia Digital (Amidi) emitiu uma nota de repúdio pelas declarações contra os profissionais de comunicação proferidas pelo deputado federal e pré-candidato ao governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima (PSDB), em evento realizado com jovens na última quinta-feira (11).

“Frustrações pessoais ou opiniões políticas contrariadas não autorizam quem quer que seja a injuriar, difamar ou insuflar a população contra trabalhadores da mídia. Quem não sabe eventualmente conviver com o contraditório deve rever seus posicionamentos, especialmente em um momento em que o papel das instituições e da liberdade deve ser reafirmado e defendido”, diz o texto.

De acordo com o presidente em exercício, Fábio Targino, a associação cobra retratação do parlamentar e lamenta o que classificou como equivocadas e genéricas as falas do deputado.

Confira a nota na íntegra.

Nota de repúdio a Pedro Cunha Lima

A Associação de Mídia Digital (Amidi) lamenta e repudia as equivocadas e genéricas falas do deputado federal e pré-candidato ao governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima (PSDB). Em evento realizado na quinta-feira (11), ele atacou jornalistas e empresas de comunicação que, na opinião do tucano, seriam custeados pelo dinheiro público para “blindar” um de seus oponentes na corrida ao Palácio da Redenção.

Integrante do Parlamento Nacional, o deputado deveria foi infeliz em sua declaração, deveria se retratar e reconhecer o insubstituível papel dos profissionais e veículos de comunicação na sustentação da democracia, do Estado Democrático de Direito e do sagrado Direito à Informação.

Frustrações pessoais ou opiniões políticas contrariadas não autorizam quem quer que seja a injuriar, difamar ou insuflar a população contra trabalhadores da mídia. Quem não sabe eventualmente conviver com o contraditório deve rever seus posicionamentos, especialmente em um momento em que o papel das instituições e da liberdade deve ser reafirmado e defendido.

Repudiamos a fala do candidato Pedro Cunha Lima e reafirmamos a importância da imprensa. Aos jovens, que escutaram a infeliz declaração do candidato, pedimos que continuem acreditando e confiando nos jornalistas e nos veículos de comunicação, pois eles são fundamentais para combater injustiças, denunciar desmandos e sustentar o nossa democracia.



Luiz Fábio Targino

Presidente em exercício da Amidi