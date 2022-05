AMPLIAÇÃO: Amidi convoca Assembleia Extraordinária e abre inscrições para novos associados

A Associação de Mídia Digital (Amidi) convoca todos os seus filiados para uma Assembleia Extraodinária na próxima segunda-feira (23), para homologar as novas filiações, acolher os integrantes recém chegados e tirar dúvidas de possíveis interessados em participar da entidade. O encontro será de modo remoto, a partir das 20h. As empresas interessadas em participar da Assembleia podem se inscrever pelo endereço https://forms.gle/J5ntu9XyUnBtjpNSA.

O presidente da Amidi, o jornalista Heron Cid, explicou que a entidade já recebeu cerca de 30 requerimentos de novas empresas filiadas de todas as regiões da Paraíba. São sites, portais de notícias, blogs e perfis de rede sociais que produzem conteúdo e que se somam à associação para fortalecer o setor, o mais crescente na comunicação contemporânea.

“Nosso objetivo é unificar e fortalecer o mercado com o objetivo de profissionalizar a atividade no estado, vencer os desafios que estão postos, organizar esse setor que é responsável por uma fatia importante do mercado de jornalismo e de produção de conteúdo. Um setor influente na pauta do noticiário e que precisa ser reconhecido no seu tamanho, valor e influencia”, ressaltou.

Além de homologar a filiação dos novos integrantes, Heron Cid destacou que o objetivo da assembleia será também de tirar possíveis dúvidas, sendo facultada ainda a participação de representantes de empresas interessadas em se integrar à entidade e que queiram aproveitar o momento para conhecer mais sobre a associação e sua atuação. “Depois de vencer os primeiros obstáculos, a Amidi cumpre o que é nossa meta: abrir as portas para o maior número possível de produtores de conteúdo da mídia digital”, enfatizou Heron Cid.

Após esse encontro, uma nova assembleia será marcada para debater outros assuntos internos à categoria, com a definição de um calendário de discussões e atividades e definição de abertura de edital de eleição para nova diretoria.

Amid – A Amid-PB foi fundada em 2015 por um grupo de empresas de comunicação digital de João Pessoa. É a primeira experiência associativista da mídia digital paraibana. Nesse período, a entidade foi responsável pela construção de parâmetros de monetização e regras de comercialização da audiência digital, que foram referenciados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PB) na institucionalização da regra do Custo Por Mil (CPM), padrão adotado pelas agências de mercado nacional. A entidade também atuou junto ao Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público por ocasião da elasticidade do prazo para regularização de certidões negativas do segmento.

Nos últimos anos, a direção atua como interlocutora do segmento junto às organizações públicas, no diálogo com agentes do segmento e agora trabalha para cumprir a meta de ampliação do número de associados e da sua representação, além do fortalecimento e qualificação do setor no estado.

