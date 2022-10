‘Angelina Jolie zumbi’ mostra rosto verdadeiro após sair da prisão

Conhecida mundialmente por emular uma aparência que lembra a de uma “Angelina Jolie zumbi”, a iraniana Sahar Tabar mostrou seu verdadeiro rosto na TV estatal de seu país. A influenciadora, que dizia ter feito mais de 50 cirurgias, assumiu na entrevista que o estranho visual mostrado em suas redes sociais era na verdade criado com maquiagem e truques de edição.

A iraniana, que na verdade se chama Fatemeh Khishvand, fez fama após abrir uma conta no Instagram em 2017 e atrair mais de 500 mil seguidores exibindo seu visual, que lembrava a famosa atriz americana Angelina Jolie em uma versão sinistra e cadavérica. Só que seu objetivo nunca foi o de parecer com a estrela hollywoodiana.

“Agora posso ver que tenho algo em comum com (Angelina Jolie), mas me divirto e parecer com alguém não é meu objetivo”, teria dito ela segundo o jornal inglês “The Independent”.

Em 2020, a artimanha lhe rendeu uma condenação a 10 anos de prisão pela justiça do país, com acusações de “corrupção”, “incitação a violência” e “blasfêmia”. A jovem de 21 anos acabou cumprindo apenas 14 meses e agora jura que nunca mais entrará novamente no Instagram.

De acordo com a ativista Masih Alinejad, que acompanhou o caso em suas redes, a mãe da influenciadora chorava “todos os dias para libertar sua filha inocente”. Ela acaba de sair da prisão em meio a uma onda de protestos de mulheres iranianas por mais liberdade e direitos no país.

