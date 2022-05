Anísio Maia protocola representação contra Cabo Gilberto e deputado pode ser cassado por defender novo golpe militar no Brasil

O deputado estadual Anísio Maia (PSB) vai protocolar uma representação na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) contra o deputado Cabo Gilberto (PL) por ter defendido um novo golpe militar no Brasil. A declaração foi publicada em vídeo nas redes sociais do parlamentar, que entendeu ter tido quebra de decoro por parte de Gilberto. Caso prevaleça, a medida pode resultar em cassação e perda do mandato.

Na publicação, Anísio afirmou que “um deputado que foi eleito pelo sistema democrático não pode jamais fazer apologia a golpe de estado” e que o Poder Legislativo precisa se pronunciar sobre o caso. Na última segunda-feira (9), o deputado bolsonarista declarou que o país precisa de um “contragolpe” dos militares para responder ao “caos” promovido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Estou seguindo para a Assembleia Legislativa para protocolar uma representação na mesa diretora da Casa contra o deputado Cabo Gilberto por fazer apologia a golpe de estado e incitar a população contra a democracia estabelecida no Brasil. Um deputado que foi eleito pelo sistema democrático não pode jamais fazer apologia a golpe de estado, independente do seu conceito do que isso representa. A Casa tem que se pronunciar porque isso é simplesmente inadmissível em qualquer governo democrático”, disse Anísio Maia.

