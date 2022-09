Anitta sobre Rock in Rio: ‘Não piso neste festival nunca mais’

Cantora se apresentou no Rio de Janeiro em 2019, no palco Mundo, e em 2018 e 2022, em edições do festival em Lisboa.

A cantora Anitta disse, nesta segunda-feira (12), que não vai mais se apresentar no Rock in Rio porque o festival, segundo ela, parece fazer “um grande favor” aos artistas que falam português.

“Eu não piso neste festival nunca mais. Só se um dia eles resolverem dar aos artistas que falam português o mesmo respeito que dão aos estrangeiros. Pergunte aos mais corajosos como são tratados quem é do Brasil e como é tratado quem é de fora. É como se estivessem fazendo um grande favor”, disse a cantora em uma série de publicações no Twitter.

Anitta não participou da mais recente edição do Rock in Rio, que terminou neste domingo (11) no Rio de Janeiro. A cantora se apresentou em 2019, no palco Mundo, e em 2018 e 2022, em edições do festival em Lisboa.

A declaração de Anitta acontece um dia após o show da cantora Ludmilla no palco Sunset do evento no Rio de Janeiro. As duas tiveram uma desavença que se tornou pública em 2020. Sem citar Ludmilla, Anitta disse que suas declarações não têm relação “o show de fulana”.

“E pra quem tá dizendo que estou incomodada com o show de fulana. Independentemente das minhas questões pessoais minha opinião profissional é que deveria ter sido colocada no lugar respectivo ao seu sucesso… palco mundo. Então isso tem a ver com um buraco muiiiito mais embaixo.”

