‘Anonymous Paraíba” vaza dados de pessoas ligadas à Prefeitura de Puxinanã e diz que possui arquivos que comprovam fraudes

Um grupo intitulado como “Anonymous Paraíba” vazou dados pessoais de pessoas ligadas à Prefeitura de Puxinanã, no Agreste do Estado, na manhã desta quinta-feira (31). Através de uma postagem publicizada no Facebook, o grupo fez várias acusações contra o prefeito da cidade, Felipe Gurgel Coutinho, e declarou que possui “mais de 3GB de arquivos que comprovam transações maliciosas em ano eleitoral”.

Ainda no texto, conforme conferido pelo ClickPB, o grupo, que se considera como uma célula do Anonymous, “declarou guerra” à Prefeitura de Puxinanã e seus aliados. O grupo não pediu dinheiro pelos dados e não declarou que se trata de um sequestro, como tem sido bastante comum recentemente em golpes dados por hackers.

Não é a primeira vez que a Prefeitura de Puxinanã é alvo de ataques deste grupo hacker. De acordo com o grupo intitulado “Anonymous Paraíba”, há mais de três anos estão fazendo alertas “sobre o descaso nesse município”. “Hoje, viemos expor todos os dados do Prefeito de Puxinanã e dessa corja que ele formou, além de fazer Compra de Voto”, diz o texto.

A denúncia que o grupo faz é direcionada a quem administra o Portal da Prefeitura de Puxinanã. Eles deixam claro que “estamos em mãos com mais de 3GB de arquivos que comprovam transações maliciosas em ano eleitoral, inclusive o produto midiático foi pago com dinheiro da população que foi totalmente desviado para a campanha do atual prefeito de Puxinanã. Também temos dados do superusuário do site da Prefeitura de Puxinanã que estamos até pensando em divulgar para a imprensa”. No entanto, o grupo não explica qual a relação do site institucional da Prefeitura com os dados citados.

Até o momento, não há confirmação de que se trata realmente de um grupo hacker e certeza sobre a veracidade das alegações feitas. O ClickPB tentou entrar em contato com o prefeito e com a prefeitura, mas as ligações não foram completadas ou atendidas. O ClickPB disponibiliza o endereço redacao@clickpb.com.br para receber posicionamento da Prefeitura de Puxinanã.

