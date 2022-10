Antes do debate, Bolsonaro se defendeu das acusações de pedofilia

O presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste domingo (16.out.2022) ter vivido as “piores 24 horas” de sua vida ante as críticas envolvendo sua declaração sobre as menores de idade venezuelanas. Bolsonaro se defendeu das acusações de ter cometido pedofilia na chegada aos estúdios da TV Bandeirantes, em São Paulo, para o debate eleitoral com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Eu passei as piores 24h da minha vida, onde fui acusado de forma covarde e sórdida de praticar a pedofilia. Tentaram atingir minha honra naquilo que tenho de mais sagrado defesa da família.

