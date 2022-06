Ao lado de Efraim, Pedro é recebido pela prefeita Elissandra em Itapororoca

A noite desta quarta-feira (23) foi de muita animação na cidade de Itapororoca, quando o pré-candidato ao Governo da Paraíba, Pedro Cunha Lima (PSDB), e o pré-candidato ao Senado, Efraim Filho (União Brasil), foram recebidos pela prefeita Elissandra Brito no São João da cidade. Além dos diversos itapororoquenses, a festa contou com a presença de lideranças políticas e com o pré-candidato a deputado estadual, George Morais.

“É uma alegria imensa estar em Itapororoca, ao lado de Efraim nessa festa bonita que a prefeita Elissandra preparou. Estamos aqui para prestigiar o São João, mas também para reafirmar nosso compromisso com o povo de Itapororoca, que carece de uma gestão estadual parceira, que trabalhe de mãos dadas com a prefeita para gerar mais oportunidades para todos. A Paraíba vive um momento delicado, por conta de um governador que massacrou o comércio e puniu quem empreende, quem gera emprego e renda. Vamos mudar isso, garantir os investimentos para colocar nosso Estado no eixo do desenvolvimento”, disse.

A prefeita Elissandra disse que confia em Pedro para garantir um futuro com mais desenvolvimento para a Paraíba. “É uma honra grande receber nosso deputado federal e futuro governador da Paraíba, Pedro Cunha Lima, nessa noite de festa. Itapororoca se enche de esperança, assim como todo Paraíba, de ter um governo que olhe para os municípios, que enxergue cada recanto com suas particularidades e suas problemáticas, e seja parceiro nessa construção desse novo tempo que a Paraíba precisa”, disse.

Agenda: Ainda na quarta-feira (22), Pedro Cunha Lima esteve no São João do distrito de Canafistula em Araçagi, sendo recebido pela prefeita Josilda Macena, acompanhado da deputada estadual e pré-candidata à reeleição, Camila Toscano. Nesta quinta-feira (23), Pedro cumpre agenda na cidade de Patos, acompanhado do pré-candidato a deputado estadual Dr. Ramonilson e do pré candidato a Dep. Federal Jamerson e demais lideranças políticas da cidade.

