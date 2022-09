Ao revelar amizade com Bolsonaro e Lula, Ney Suassuana diz que tanto faz um ou outro ganhar: “minha preocupação é eleger Veneziano”

O ex-senador Ney Suassuna que é suplente na chapa de Veneziano (MDB) ao governo da Paraíba revelou, em entrevista ao Programa Rede Verdade do Sistema Arapuan de Comunicação desta quinta-feira (22), não ter preferência aos nomes que disputam a presidência da República, já que se colocou como amigo de ambos.

A fala foi dada ao ser questionado sobre Veneziano ser bolsonarista. “Isso é uma bobagem grande. Eu sou defensor da Paraíba e do país. Bolsonaro é meu amigo de 25 anos. E eu fui vice-líder de Lula que me encontra e faz a maior festa. Então qualquer um dos dois que ganhar estaria muito bom”, disse.

Diante sua posição, ele reforçou que seu objetivo é com as eleições para o Governo da Paraíba. “Minha preocupação é com a eleição de Veneziano. Eu tenho que lutar e defender a campanha de Veneziano”, disse.

