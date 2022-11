Ao vivo na Globo, Eric Faria é ‘empurrado’ por homem e revida; veja o vídeo

O repórter Eric Faria, da Rede Globo, participava do programa Bom Dia Brasil, da Rede Globo, na manhã desta sexta-feira, 18, quando uma cena inusitada chamou a atenção dos telespectadores. Durante uma passagem ao vivo sobre a Copa do Mundo no Catar, Faria levou uma trombada por trás de um torcedor que vinha em sua direção.

O jornalista, que não viu o homem se aproximando, empurrou o torcedor para longe, como reação ao “encontrão”. Ainda ao vivo, Faria cumprimentou a apresentadora Ana Luíza Guimarães e explicou o episódio. “Acho que o rapaz estava distraído ali e me deu um esbarrão”. Veja o vídeo abaixo.

A cena viralizou nas redes sociais e o nome de Eric Faria se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter brasileiro. Houve quem achou a situação engraçada e quem criticou a postura do jornalista.

Logo após o ocorrido, Faria seguiu sua participação no programa de forma normal, detalhando a proibição que o Catar impôs no consumo de cerveja nas proximidades dos estádios que sediarão jogos da Copa do Mundo.

Mais tarde, o repórter participou do “Redação Sportv” e pediu desculpas pelo empurrão. Segundo ele, sua reação foi tomada no susto. “Obviamente, não é a melhor das reações, mas no impulso acabei tirando o torcedor de perto de mim”, afirmou.

O jornalista ainda disse que queria pedir desculpas ao homem, mas que não o encontrou após o acontecimento. “Não teve maldade da parte dele, não teve da minha também”, finalizou.

terra.com

