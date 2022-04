Apagando fogo: Wilsinho desmente boatos de que Marcus Diôgo não votará em Bruno Roberto

Em contato através do WhatsApp, com o vereador Wilsinho (PL), presidente da Câmara Municipal de Guarabira, Agreste Paraibano, o mesmo esclareceu algumas dúvidas e o que ele chama de Fake News. Ele confirmou que esteve presente ontem (8), no evento promovido pela deputada Camila Toscano (PSDB), que reuniu lideranças do partido e o pré-candidato a governador Pedro Cunha Lima.

Wilsinho foi taxativo ao dizer, que não passa de Fake News, a informação de que o prefeito de Guarabira, Marcus Diôgo, votará em Efraim Filho, para o Senado Federal, deixando de apoiar ao também pré-candidato ao Senado, Bruno Roberto.



Ouça:

