Aplicativo usa fotos reais para criar avatares com Inteligência Artificial; saiba como usar

Um aplicativo para edição de fotos ganhou fama nas redes sociais e se tornou um dos mais baixados para smartphone, nos últimos dias, por causa de um recurso curioso: a criação de avatares usando fotos reais de uma pessoa por meio de Inteligência Artificial (IA).

A ferramenta, que se chama “Lensa”, foi usada por vários famosos, como Ivete Sangalo, Luan Santana e Claudia Leitte. O g1 também testou o aplicativo, disponível na Google Play e Apple Store.

O aplicativo é pago, mas é possível testá-lo de graça por uma semana apenas para editar fotos. Já o recurso para criar os avatares é totalmente pago, com pacotes a partir de R$ 10,90 para a criação de 50 avatares.

Para fazer os avatares, é necessário acessar a ferramenta “Magic Avatars”. Depois disso, é preciso escolher de 10 a 20 fotos na galeria do celular. Veja dicas e regras para escolher as imagens:

As fotos precisam ser da mesma pessoa, que deve estar sozinha na imagem;

Use selfies e fotos de retrato com fundos variados;

Escolha imagens com variedade de expressões faciais e ângulos de cabeça;

Priorize fotos com boa qualidade de resolução;

Não escolha imagens com nudez;

Crianças também não devem participar. Use somente fotos de adultos.

Depois de enviar as fotos para o aplicativo, o usuário é direcionado para a tela de pagamento. Após a confirmação do pagamento, a ferramenta começa a gerar os avatares. O aplicativo demora cerca de 20 minutos para criar 50 avatares.

Resultados

Os avatares são criados com uma série de temáticas, como “Sci-fi”, “Mystical”, “Stylish”, “Adventure”, entre outros.

Nem todos os avatares ficam com boa qualidade. Algumas fotos são geradas com pequenos erros no rosto do usuário. Em outras imagens, há pouca semelhança entre a realidade e o resultado.

Essas imprecisões e defeitos são comunicados pelo aplicativo antes mesmo do pagamento para a criação do resultado.

Para minimizar a possibilidade de erros, a ferramenta aconselha o usuário a enviar o maior número de expressões e ângulos de rostos possíveis.

