Apoiador de Bolsonaro lava o carro com gasolina celebrando redução do preço; veja o vídeo

Um homem deu um banho em seu carro com gasolina enquanto abastecia o veículo em um posto no estado de Pernambuco, comemorando a redução do valor do combustível.

“A gasolina baixou, é Bolsonaro”, gritou o homem. Em seguida ele tirou a mangueira das mãos do frentista e passou a comandar a bomba, derramando combustível.

No Twitter, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, compartilhou a cena, deixando “um abraço” para o homem. “Bom demais ver a alegria do brasileiro com a queda do preço da gasolina. Deixo meu abraço a esse brasileiro que não conheço mas que alegrou meu dia com sua alegria e bom humor!!! Boa sexta-feira a todos, fiquem com Deus”. Ele apagou o post depois.

