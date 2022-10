Apoiadores de Bolsonaro convocam para ‘Mitoçoca’ nesta semana em João Pessoa

Mais uma “Mitoçoca” será realizada em João Pessoa. Conforme apurou o ClickPB, não é a primeira vez que o ato é realizado. O evento intitulado como parte do apelido do candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro – ‘Mito’, é uma agenda tradicional realizada pelos apoiadores, assim foi feito em 2018, bem como no primeiro turno nas eleições, e se repete agora, no próximo dia 26, às 19, na Praça das Muriçocas com percurso até o Busto de Tamandaré, em Cabo Branco.

Durante o ato, a Avenida Epitácio Pessoa será tomada por carros, motos e simpatizantes que seguem para o encerramento ao final da via.

Os apoiadores do candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) realizam o evento em parceria com o Movimento Pró-Brasil Paraíba. O ato será o último antes da votação que acontece no domingo (30), pleito do segundo turno.

A organização orienta para que os participantes vistam camisas verde, amarela ou da seleção em alusão a defesa do patriotismo brasileiro.

