Após 6 meses, governo Bolsonaro paga pensão à família de Bruno Pereira

O governo Bolsonaro levou quase seis meses para começar a pagar a pensão por morte aos familiares do indigenista Bruno Pereira, assassinado em junho no Amazonas. A autorização foi assinada pelo Ministério da Justiça na última quinta-feira (24/11).A Fundação Nacional do Índio (Funai) concederá pensão à socióloga Beatriz Matos , mulher de Bruno, e a três filhos do casal. A medida é prevista em lei.