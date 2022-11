Após acidente, Danieze Santiago diz que animal causou colisão e nega que música tenha atraído azar: “não acredito em superstição”

A colisão com outro veículo aconteceu nessa segunda (28) e houve a morte do condutor do outro automóvel. Danieze disse que viajava com esposo para passar dois dias em Itarema, no Ceará.

Após sofrer um acidente de carro com o marido Carlos Neto, no interior do Ceará, a cantora paraibana Danieze Santiago divulgou um depoimento em vídeo nas rede sociais explicando a situação. A colisão com outro veículo aconteceu na noite dessa segunda-feira (28) e houve a morte do condutor do outro automóvel. Danieze disse que viajava com esposo para passar dois dias em Itarema, no Litoral Oeste do Ceará, quando o veículo do casal foi atingido por outro carro que desviou de um animal na pista. Ela também comentou sobre a agenda de shows e especulações sobre o azar de uma música. (confira abaixo)

“Passando aqui para tranquilizar meus fãs, meus amigos, meus familiares. Eu e meu marido a gente sofreu um acidente indo para Itarema. A gente tava indo passar dois dias lá. Eu e meu marido a gente tem costume de viajar. Graças a Deus a Sofia não tava no carro, nem minha mãe”, explicou no vídeo, gravado ainda no hospital, a cantora paraibana que tem uma filha bebê.

Ainda segundo Danieze, conforme apurou o ClickPB, “a gente tava indo e a mais ou menos vinte minutos antes de chegar a Itarema, eu não me lembro de detalhes, mas o que eu lembro é de o Carlos Neto frear o carro, os air-bags estouraram e o carro desceu barranco a baixo. Minha preocupação era até onde o carro iria. Não sabia onde iria, só sentia o carro descendo e passando os galhos. Graças a Deus, não senti nada. Eu descobri ainda agora que só tive um machucado no dedo do pé e escoriações leves. O Carlos Neto fraturou a clavícula e vai passar por cirurgia. Fora isso, só escoriações leves.”

A cantora também relatou que “foi Deus que salvou a gente naquele momento. Foi muito o acidente. O carro ficou quase irreconhecível. Infelizmente, a gente ficou sabendo que tinha outra vítima em outro carro.”

Animal na pista e morte no acidente

Danieze contou que “o animal foi achado morto ali nas proximidades. Eu não tenho ideia de como foi precisamente. Mas a gente ficou em choque. É muito rápido, em fração de segundos. Mas os moradores disseram que o condutor foi desviar de um animal na pista e bateu na gente. E, infelizmente, o condutor desse carro veio a óbito. Inclusive, eu quero deixar aqui meus sentimentos para todos os familiares dele. Na verdade, não caiu a ficha ainda do livramento sobre a minha família porque eu só consigo pensar nesse senhor que, infelizmente, perdeu a vida. Tem coisas que saem totalmente do nosso controle e acontece esse tipo de fatalidade”, desabafou emocionada a cantora Danieze Santiago, segundo apurou o ClickPB.

Danieze concluiu o vídeo agradecendo aos profissionais de saúde que atenderam o casal após o acidente, desde a equipe do Samu até os hospitais por onde passaram por atendimentos. Ela agradeceu também a quem desejou energia positiva.

Shows

A cantora ainda acrescentou, no vídeo compartilhado nas redes sociais, que manterá a agenda de shows do fim de semana, pois tem uma equipe que depende do trabalho dela.

Música e energia negativa

Danieze também comentou sobre a suposição de que uma música lançada recentemente, chamada ‘E eu choro’, tenha atraído energia negativa, já que a letra fala de uma mulher que lamenta ter perdido o companheiro que morreu. “Eu não acho que foi isso. Eu não acredito em superstição.”

Danieze Santiago

A cantora é paraibana de Uiraúna e já integrou a banda de forró A Loba. Atualmente, ela segue em carreira solo e tem músicas que são conhecidas nos bairros e comunidades da Grande João Pessoa e pelo interior da Paraíba. Ela já lançou várias versões de músicas internacionais como ‘Te amo, baby’, versão de Easy On Me, da cantora britânica Adele.

