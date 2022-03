Após alta da gasolina, abastecer com GNV pode trazer economia de R$ 800 por mês

Com a disparada nos preços dos combustíveis líquidos, o Gás Natural Veicular (GNV) vem garantindo a redução dos gastos na hora de abastecer o veículo na Paraíba. Atualmente, rodar com o GNV gera uma economia de 41% para motoristas da Grande João Pessoa e 39% de Campina Grande. A competitividade leva em conta a relação do valor do combustível, desempenho médio do veículo e distância percorrida com a gasolina e o gás natural.

Segundo levantamento da Companhia Paraibana de Gás (PBGás) no aplicativo Preço da Hora, realizado no dia 14 de março, o valor médio da gasolina nos postos da Capital é de R$ 7,00, enquanto do GNV é de R$ 5,12.

Para se ter ideia da economia, o motorista que rodar 3 mil km por mês (cerca de 100 km/dia), por exemplo, terá uma economia de R$ 798,00 ao mês em relação à gasolina com base no desempenho médio de um veículo popular. Enquanto rodando na gasolina ele gastaria R$ 1.962,62 por mês, no GNV desembolsaria R$ 1.163,64. Já em Campina, na gasolina ele desembolsaria R$ 1.990,65, e no GNV R$ 1.213,64, obtendo uma economia de R$ 777,00.

O diretor-presidente da PBGás, Jailson Galvão, destacou que essa é uma economia considerável para motorista, principalmente os que rodam muito e utilizam o carro como instrumento de trabalho que podem aumentar seus lucros. É só fazer a conta que o motorista percebe que ele vai rodar mais e gastar menos com o combustível. Com a diferença no preço dos combustíveis, em alguns meses o motorista tira o investimento no kit GNV e passa a ter uma margem de lucro bem melhor”, explicou.

Jailson destacou, ainda, os avanços verificados nos últimos anos nos kits GNV e a importância da instalação em oficinas homologadas pelo Inmetro. “Hoje os kits de 5ª geração preservam integralmente o desempenho do veículo, a sua economia e ainda contribuem com o meio ambiente, pois emite menos poluentes”.

O gerente de Mercado Automotivo da PBGás, Alairson Gonçalves Filho, lembrou que historicamente o GNV é mais econômico que a gasolina e o etanol. O GNV ao longo do tempo, assim como é hoje, sempre foi mais barato que os demais combustíveis líquidos. “Imagine se você tivesse economizado nos últimos 20 anos aproximadamente 40% dos gastos com todo combustível que abasteceu, seria um bom dinheiro. Quem roda com GNV sabe disso e se mantém do lado da economia”, explicou.

