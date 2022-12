Após discussão em jantar, Zambelli aparece em foto com Bolsonaro em SP

Dias após uma discussão com o presidente Jair Bolsonaro (PL), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) divulgou uma foto ao lado do chefe do Executivo federal durante a solenidade de Declaração de Novos Aspirantes na Academia da Força Aérea (AFA), realizada nesta quinta-feira (8/12), em Pirassununga (SP). A cerimônia marcou o encerramento da jornada de quatro anos da turma Anúbis no Ninho das Águas.

Bolsonaro foi um dos convidados a entregar as espadas aos novos aspirantes. Ele viajou para São Paulo no início da manhã e regressou para Brasília no início da tarde. No evento, o presidente cumprimentou apoiadores, que o reverenciaram aos gritos de “mito”, mas novamente não discursou.

Zambelli embarcou na aeronave presidencial, segundo a assessoria da deputada.Em 29 de novembro, durante o jantar de confraternização do PL, em Brasília, Bolsonaro e Zambelli foram vistos discutindo. Segundo o colunista do Metrópoles Igor Gadelha, a discussão ocorreu na mesa em que o presidente jantava e foi presenciada por parlamentares do partido. Segundo relatos, Bolsonaro estava exaltado com a deputada.

À coluna, Zambelli confirmou a discussão, mas não quis informar o motivo. A deputada negou, porém, qualquer relação com o episódio da arma sacada por ela na véspera do segundo turno da eleição, episódio que irritou integrantes do clã Bolsonaro, que o apontam como um dos fatores que contribuíram para a derrota do atual presidente para Lula nas urnas.

Zambelli argumentou que Bolsonaro não estava bravo com ela, mas com o assunto da conversa. “Foi uma conversa sobre algo sério. Não era comigo”, disse.