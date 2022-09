Após indeferimento, eleitores de Douglas Lucena deverão migrar para Raniery Paulino

Com uma campanha intensa rumo a câmara federal, o candidato a deputado federal Raniery Paulino enxergou uma oportunidade de convencer os eleitores do ex-prefeito de Bananeiras, Douglas Lucena, a estarem com ele nas eleições deste ano.

Na tarde desta segunda-feira (12), o ex-prefeito de Bananeiras, Douglas Lucena,teve o registro de sua candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB). Ele pleiteava concorrer a uma vaga de deputado federal. A candidatura já possuía parecer de indeferimento pelo Ministério Público.

Raniery tem se destacado como o deputado federal do Brejo Paraibano, desta forma, com a decisão do TRE, os eleitores de Douglas Lucena deverão migrar para o candidato a deputado federal, Raniery Paulino.

