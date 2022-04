Após intervenção no Diretório Estadual, PDT Nacional admite discutir aproximação com João Azevêdo para as Eleições deste ano

Marcos Ribeiro, novo presidente do partido na Paraíba, afirmou que há possibilidade de formar aliança com o governador após saída dos Felicianos. O advogado Marcos Ribeiro é o novo presidente do Diretório Estadual do PDT na Paraíba, tirando o comando do partido no estado das mãos da família da vice-governadora Lígia Feliciano. A mudança ocorreu devido a uma intervenção da Executiva Nacional do partido, que alegou falta de compromisso partidário do deputado federal Damião Feliciano após o parlamentar se filiar ao União Brasil. Com a troca de comando, o PDT na Paraíba trará uma rediscussão no cenário do estado e cogita até aliança com o governador João Azevêdo (PSB) para as eleições deste ano, minando de vez a pré-candidatura de Lígia ao Palácio da Redenção. “Vamos conversar. Vamos conversar, sim. Não está descartada essa possibilidade [de aproximação com João Azevêdo]”, disse Marcos Ribeiro ao programa Arapuan Verdade, da Arapuan FM, nesta terça-feira (19). clickpb

