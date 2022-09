Após nova redução de preço pela Petrobrás, gasolina é encontrada por R$5,09 em João Pessoa

Os preços começaram a cair após a redução da cobrança do ICMS sobre combustíveis, em cumprimento à Lei Complementar.

A gasolina fica mais barata para as distribuidoras a partir desta sexta-feira (2). O preço do litro vendido pela Petrobras passa de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, o que significa uma redução de R$ 0,25 por litro (7,08%). Essa redução ainda não chegou até o consumidor, mas mesmo assim, a gasolina pode encontrada por R$5,09 em João Pessoa. No mês passado, o menor preço praticado era de R$ 5,27.

Segundo consulta feita pelo Click PB ao aplicativo Preço da Hora, apenas um posto de combustível, localizado no bairro de Mangabeira está praticando esse preço.

Os preços começaram a cair após a redução da cobrança do ICMS sobre combustíveis, em cumprimento à Lei Complementar sancionada pelo Governo Federal que limita os estados a cobrarem somente até 18% de ICMS sobre esses produtos.

O aplicativo Preço da Hora orienta que a população consulte os postos para confirmar se a gasolina ainda está sendo ofertada no mesmo valor encontrado no app, pois há atualização constante nos preços.

