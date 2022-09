Após puxar grito contra Bolsonaro no Rock in Rio, João Gomes pede desculpas

O cantor João Gomes usou as redes sociais para se desculpar com os fãs por gritar contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), no evento do Rock In Rio. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o cantor é visto puxando o grito contra o presidente: “Eii.. Bolsonaro, vai tomar no *”.

Em seu Twitter, João Gomes pediu desculpa e disse que não apoia nenhuma bandeira. “Errei e desrespeitei alguns fãs… não apoio qualquer bandeira mas fui irresponsável. Queria pedir desculpas por citar um nome que jamais poderia citar. Errei. E peço muitas desculpas. Peço desculpas… sou um eterno aprendiz”, disse o cantor. Em outra publicação, o cantor disse que o dele é “transmitir amor e alegria” para o fãs.

Por Correio Braziliense