Após redução no gás de cozinha, preço pode cair R$ 2 para consumidores na Paraíba, prevê presidente do Sinregás

Após um aumento de mais de R$ 6 devido ao dissídio coletivo da categoria que trabalha em distribuidoras, o preço do gás de cozinha terá redução de R$ 2,00 a partir dessa quarta-feira (14) na Paraíba.

Em entrevista ao ClickPB, nesta terça-feira (13), o presidente do Sindicato de Revendedores de Gás GLP (Sinregás – PB), Marcos Antônio Bezerra, explicou que a queda no valor foi dada pela Petrobras.

“Essa redução é a partir dessa quarta-feira e deve ser mais de R$ 2 para o valor final ao consumidor”, disse o sindicalista ao ClickPB.

O preço médio do gás liquefeito de petróleo (GLP), praticado pela Petrobras junto às distribuidoras, será reduzido a partir de amanhã (14). De acordo com a estatal, o valor do quilo (kg) passa de R$ 4,23 para R$ 4,03. O reajuste representa uma queda de 4,7%.

É a segunda redução consecutiva no preço do GLP, também conhecido como gás de cozinha. Em abril deste ano, houve uma queda de R$ 0,25 no valor do kg. Antes, no entanto, os preços mantinham trajetória de alta. Em julho do ano passado, houve aumento de 6%; em outubro de 7,2% e em março deste ano de 16,1%.

