Após rumores de traição a Rihanna, A$AP Rocky é preso em Los Angeles

Sob rumores de traição à Rihanna, sua namorada, A$AP Rocky foi preso ao chegar de Barbados, local em que passou férias com a cantora, em um jatinho particular. O artista foi detido por supostamente ter atirado em um homem nas ruas de Los Angeles, no ano passado.

Rakim Mayer, verdadeiro nome do rapper, foi preso assim que pousou no estado da Califórnia, ainda no Aeroporto Internacional de Los Angeles. O advogado do cantor, Alan Jackson, confirmou a prisão de seu cliente.

De acordo com a vítima, o cantor disparou “três ou quatro vezes” em sua direção perto das avenidas Vista Del Mar e Selma em 6 de novembro por volta das 22h20. Uma das balas teria acertado, de raspão, a mão esquerda do homem. Mayer estaria com outras duas pessoas, que ainda não foram identificadas.

metropoles