Após ser baleada e esfaqueada pelo ex-marido, mulher passa por cirurgias e quadro segue estável no Trauma em Campina Grande

Após quase ser morta pelo ex-marido com tiros na cabeça e golpes de faca, uma jovem que foi internada em estado grave no Hospital de Trauma em Campina Grande conseguiu sobreviver após cirurgias e segue em estado estável. Além dos disparos de arma de fogo, a jovem foi atacada com golpes de faca no abdômen, o que provocou rompimentos de artérias importantes.

” A paciente foi submetida a cirurgia de urgência onde foi encontrada lesões nos dois ovários e em artérias. Foi preciso a retirada do ovário esquerdo e uma sutura no ovário direito. Ela se encontra estável hemodinamicamente e não ficará com sequelas”, disse o médico que acompanha a jovem o cirurgião geral, Gilberto Cavalcante.

A Polícia informou que o casal tem um filho e estava separado há alguns meses. O homem não aceitava o fim do relacionamento. Porém, o casal dividia a mesma casa e tentava reconciliação. Após o crime, ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça.

