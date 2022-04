Após turnê na América Latina, Miley Cyrus é diagnosticada com Covid

Após deixar os fãs brasileiros encantados com sua apresentação no Lollapalooza Brasil, em São Paulo, a cantora Miley Cyrus divulgou nas redes sociais que foi diagnosticada com covid-19 ao retornar para os Estados Unidos.

A performance no Brasil contou com a participação especial de Anitta e teve recorde de público. “Viajando pelo mundo, tocando para 100.000 pessoas por noite e conhecendo centenas de fãs por dia, as chances de pegar Covid são bem altas. Eu tenho covid agora, mas definitivamente valeu a pena”, compartilhou a artista.

Miley ainda lamentou não poder participar de um evento solidário por conta da situação.

“Infelizmente, por causa disso, estou perdendo o Janie’s Fund, o que é uma merda, porque é uma instituição de caridade que é superimportante para mim e meu amigo Steven Tyler. Estou me sentindo bem, então não se preocupe comigo! Desculpe Steven! Teremos que ‘Walk This Way’ [caminhar por aqui – em tradução live] outra hora!”

Finalizou a cantora.

metropoles